Afganistan'a Geri Dönüş: 5 Milyondan Fazla Mülteci Ülkesine Döndü

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Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülmuttalip Hakkani, yaklaşık 4 yıl içinde 5 milyondan fazla mültecinin geri dönerek ülkesine döndüğünü açıkladı. Bu dönemde Pakistan, İran ve Türkiye'den 310.000 aile anavatanlarına ulaştı.

KABİL, 19 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülmuttalip Hakkani, Afganistan'daki mevcut yönetimin yaklaşık 4 yıl önce göreve gelmesinden bu yana 5 milyondan fazla Afgan mültecinin mülteci statülerinden feragat ederek Afganistan'a geri döndüğünü açıkladı.

Devlete ait Afganistan Radyo ve Televizyonu'nun haberine göre Hakkani çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği'nin iktidarı devralmasından bu yana Pakistan, İran ve Türkiye'den 2.848.000 kişiden oluşan 310.000 aile anavatanları Afganistan'a geri dönmüştür" dedi.

Hakkani'nin verdiği bilgilere göre Afganistan'a geri dönen ailelerin yanı sıra bu süre zarfında söz konusu ülkelerden 2.433.000 kişinin ya sınır dışı edildiğinin ya da gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünün kaydedildiği haberde ülkelerine geri dönen toplam mülteci sayısı 5.281.000 olarak verildi.

Afganistan'daki geçici hükümeti, ABD öncülüğündeki yabancı ülke birliklerinin ülkeden çekilmesinin ardından Ağustos 2021'de iktidarı devralmıştı.

Geri dönen her vatandaşa sınır noktalarında gerekli yardımın sağlandığını kaydeden Hakkani, bu kişilerin memleketlerine taşındığını da ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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