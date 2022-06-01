Afganistan'a Geri Dönmek İçin Bekleyen Afgan Mülteciler - Haberler

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Afganistan'a Geri Dönmek İçin Bekleyen Afgan Mülteciler

Xinhua - Güncel
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Afganistan'a Geri Dönmek İçin Bekleyen Afgan Mülteciler

NİMRUZ, 1 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nimruz vilayetindeki bir sınır geçiş noktasında geri dönmek için bekleyen Afgan mülteciler, 31 Mayıs 2022. Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre, Ağustos 2021'den bu yana çoğunlukla komşu ülkelerden 653.

NİMRUZ, 1 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nimruz vilayetindeki bir sınır geçiş noktasında geri dönmek için bekleyen Afgan mülteciler, 31 Mayıs 2022. Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre, Ağustos 2021'den bu yana çoğunlukla komşu ülkelerden 653.000'den fazla Afgan mülteci Afganistan'a geri döndü veya sınır dışı edildi. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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