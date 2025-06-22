Afganistan'a Geri Dönen Mülteci Ailelerin Sayısı Artıyor

KABİL, 22 Haziran (Xinhua) -- İran ve Pakistan'da yaşayan 1.247 Afgan mülteci aile cuma günü ülkelerine geri döndü.

Devlete ait Bakhtar Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre, geri dönen mültecilerin tamamı yaşadıkları vilayetlere doğru yola çıkmadan önce geçiş noktalarında hükümet organlarından gerekli yardımı aldı.

Pakistan ve İran'ın, ülkelerinde yasadışı olarak bulunan yabancıları sınır dışı etmeye başlamasından bu yana her gün yüzlerce Afgan ülkesine geri dönüyor.

Yurtdışında yaklaşık 7 milyon Afgan mülteci yaşıyor. Geçtiğimiz yıl, çoğunluğu Pakistan ve İran'dan olmak üzere yaklaşık iki milyon mültecinin Afganistan'a döndüğü bildirilirken, ev sahibi ülkeler belgesiz kişilerin ülkelerine dönmesini istiyor.