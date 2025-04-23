Afganistan'a Dönen Mültecilerin Sayısı Arttı
Kabil'deki mülteci kampında yaşayan Afgan çocukların görüntüleri eşliğinde, 22 Nisan 2025'te geri dönen 874 ailenin durumu açıklandı. Afganistan'ın Geri Dönenlerin Sorunlarını Ele Alma Yüksek Komisyonu, pazar günü komşu ülkelerden dönenlerin sayısını duyurdu.
KABİL, 23 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir mülteci kampında görülen Afgan çocuklar, 22 Nisan 2025.
Afganistan'ın Geri Dönenlerin Sorunlarını Ele Alma Yüksek Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada 4.082 kişiden oluşan toplam 874 Afgan ailenin pazar günü komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye döndüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel