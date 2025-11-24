Haberler

Afganistan'a Dönen Mültecilere Destek Sağlanıyor

Güncelleme:
Afganistan'ın Geri Dönenlerin Sorunlarını Ele Alma Yüksek Komisyonu, İran ve Pakistan'dan 2.102 Afgan ailenin ülkeye döndüğünü duyurdu. Geri dönenlere geçici barınak, besin ve tıbbi bakım gibi hizmetler sunuluyor.

KABİL, 24 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki geçici kampta su dağıtılan yeni gelen Afgan mülteciler, 23 Kasım 2025.

Afganistan'ın Geri Dönenlerin Sorunlarını Ele Alma Yüksek Komisyonu pazar günü yaptığı açıklamada, cumartesi günü komşu ülkeler İran ve Pakistan'dan toplam 2.102 Afgan aile ve 11.855 kişinin ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Komisyon, geri dönenlere geçici barınak, besin, su, tıbbi bakım ve ulaşım hizmetleri sağlıyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
