Afganistan'a Dönen Mültecilere Destek Sağlanıyor

KABİL, 24 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki geçici kampta su dağıtılan yeni gelen Afgan mülteciler, 23 Kasım 2025.

Afganistan'ın Geri Dönenlerin Sorunlarını Ele Alma Yüksek Komisyonu pazar günü yaptığı açıklamada, cumartesi günü komşu ülkeler İran ve Pakistan'dan toplam 2.102 Afgan aile ve 11.855 kişinin ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Komisyon, geri dönenlere geçici barınak, besin, su, tıbbi bakım ve ulaşım hizmetleri sağlıyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)