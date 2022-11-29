Afganistan, 40 Milyon ABD Doları Daha Nakit Yardım Aldı

KABİL, 29 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Merkez Bankası da Afganistan Bankası (DAB) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Kabil'e 40 milyon ABD doları tutarında insani nakit yardımının Salı günü ulaştığı ve özel bir bankaya yatırıldığı belirtildi.

KABİL, 29 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Merkez Bankası da Afganistan Bankası (DAB) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Kabil'e 40 milyon ABD doları tutarında insani nakit yardımının Salı günü ulaştığı ve özel bir bankaya yatırıldığı belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada, uluslararası topluma insani yardım gönderildiği için duyulan minnet ifade edilirken, nakit yardımın bankacılık sistemi üzerinden gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde 40 milyon dolarlık benzer bir nakit yardım daha alan Kabil, böylece savaştan zarar gören ülkenin döviz rezervlerini bir yılda 1,5 milyar doların üzerine çıkarmış oldu.