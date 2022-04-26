Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı,3 organizatör tutuklandı - Haberler

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Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı,3 organizatör tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçta Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen 3 kişi de tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçta Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen 3 kişi de tutuklandı. 

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine iki aracı takibe aldı. TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yakınlarında durdurulan iki araçta yapılan aramada Afgan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi de gözaltına alındı. 3 şüpheli jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

 


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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