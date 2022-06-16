Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi. TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi. Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde misafir edilen Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, akşam saatlerinde sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'nde kendileri için hazırlanan otobüslere teker teker binerek yola çıktı.Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 209 göçmen, İstanbul'dan havayolu aracılığıyla charter seferle ülkelerine gönderilecek. Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel İstanbul Türkiye Edirne Güncel Haberler

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