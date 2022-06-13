Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor - Haberler

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Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

Xinhua - Güncel
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Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor

NANGARHAR, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki bir beldede öğretmenler, köprü olmadığı için nehrin karşı kıyısında bulunan okullarına her gün şişme botlarla gidip gelmek zorunda kalıyor.

NANGARHAR, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki bir beldede öğretmenler, köprü olmadığı için nehrin karşı kıyısında bulunan okullarına her gün şişme botlarla gidip gelmek zorunda kalıyor.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botla nehri geçen bir öğretmen görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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