Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor NANGARHAR, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki bir beldede öğretmenler, köprü olmadığı için nehrin karşı kıyısında bulunan okullarına her gün şişme botlarla gidip gelmek zorunda kalıyor. NANGARHAR, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki bir beldede öğretmenler, köprü olmadığı için nehrin karşı kıyısında bulunan okullarına her gün şişme botlarla gidip gelmek zorunda kalıyor. Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua) Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua) Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua) Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botlarla nehri geçen öğretmenler görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua) Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde okula gitmek için şişme botla nehri geçen bir öğretmen görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua) Xinhua / Güncel Afganistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afgan Öğretmenler Okula Şişme Botla Gidiyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.