Afgan Mültecilere 7 Gün İçinde Ülkeyi Terk Etme Talebi

Taliban'ın 2021'de Afganistan'ın idaresini ele almasının ardından ABD'ye yerleşim izni verilen bazı Afganlardan, 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendiği bildirildi.

ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin haberine göre, ABD ordusunun 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından ABD kuvvetleri için çalıştıkları gerekçesiyle ülkeye giriş izni verilen Afganlar sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından, North Carolina eyaletinde bağlı Raleigh ve Durham bölgelerinde yaşayan Afgan mültecilere 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde sınır dışı edilecekleri ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarına dair e-posta gönderildi.

Raleigh ve Durham'da mültecilerle ilgili çalışmalar yapan kar amacı gütmeyen kuruluş Refugee Hope Partners'ın yöneticilerinden Amanda Herbert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir uyarı yoktu. Afganlar, bir cuma sabahı uyandıklarında artık burada istenmediklerini belirten bir e-posta ile karşılaştılar." ifadesini kullandı.

Herbert, bu ani talimatın zaten ciddi zorluklar yaşayan aileler için travmatik olduğunu ileri sürerek, "Hayatlarında büyük bir travma yaşadılar. Şimdi yeniden inşa etmeye çalışıyorlar ve bu onları yeniden travmatize ediyor. 7 gün kendi kendini sınır dışı etmek için yeterli bir süre değil. Daha özenli bir süreç olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya olan mültecilerin, ülkeye girmek için yasal yolları izlediklerine ve toplumun aktif üyeleri haline geldiklerine işaret eden Herbet, Afgan ailelerin vergi ödediğine, eğitim aldığına ve topluma katkı sunduğuna dikkati çekti.

Herbert, ülkeyi terk etmeleri istenen kişilere önce bir göçmenlik avukatına başvurmaları çağrısı yaptı.

Afgan bir mülteci, WRAL televizyonuna verdiği röportajda, "Afganistan'a geri dönersek güvende olmayız. Sanki kendimiz için bir intihar görevi imzalıyoruz." diye konuştu.

ABD Kongresi'nin verilerine göre, Ağustos 2021-Ağustos 2024 tarihlerinde yaklaşık 150 bin Afgan ABD'ye yerleşti.