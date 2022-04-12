Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden resim yarışması - Haberler

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Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden resim yarışması

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden resim yarışması

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) tarafından 5. Çocuk Resim Yarışması düzenlendi.

KAYSERİ (AA) - Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) tarafından 5. Çocuk Resim Yarışması düzenlendi.

Kayseri'de faaliyet gösteren dernekten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek yarışmaya ilk ve ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Serbest resim tekniğinin kullanıldığı ve daha önce ödül almamış eserlerin katılabileceği yarışmaya, en fazla bir eserle başvurulabilecek.

Son başvuru tarihi 15 Nisan Cuma olan yarışmayla ilgili detaylara "https://arsa.org.tr/TR/5-cocuk-resim-festivalinin-basvurulari-basladi" adresinden ulaşılabilecek.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Nisan, Çocuk, Afgan, Güncel, Haberler

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