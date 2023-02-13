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Afgan Kızılayı'ndan Türkiye'ye Destek

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Afgan Kızılayı'ndan Türkiye'ye Destek

KABİL, 13 Şubat (Xinhua) -- Afganistan devlet haber ajansı Bakhtar'ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Afganistan Kızılay Derneği Türkiye'de depremden etkilenen insanlara yardım için 4,5 milyon afgani (yaklaşık 50.000 ABD doları) tutarında nakit para yardımı yaptı.

KABİL, 13 Şubat (Xinhua) -- Afganistan devlet haber ajansı Bakhtar'ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Afganistan Kızılay Derneği Türkiye'de depremden etkilenen insanlara yardım için 4,5 milyon afgani (yaklaşık 50.000 ABD doları) tutarında nakit para yardımı yaptı.

Afganistan'ın geçici hükümeti daha önce Türkiye ile komşusu Suriye'deki depremden etkilenen insanlara 15 milyon afgani (166.712 dolar) bağışlayacağını duyurmuştu.

6 Şubat Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'nin kuzeyini vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremde 35.000'den fazla kişi öldü, on binlerce kişi yaralandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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