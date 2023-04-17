Afgan kadın, Trabzon sevgisini tuvale yansıtıyor

Trabzon'da yaşayan Afgan akademisyen Maliha Hassan, Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin açtığı resim kursunda öğrendiği tekniklerle Trabzon sevgisini tuvale yansıtıyor.

53 yaşındaki Hassan, 2 yıl önce sağlık sorunları sebebiyle Trabzon'a geldi. Tedavisi tamamlandıktan sonra da kentten ayrılmak istemeyen kadın, oturum izni alarak yurt dışındaki yakınlarının maddi yardımlarıyla Trabzon'da yaşamaya başladı.

Türkçesini geliştirmek için Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki dil sınavına katılan Hassan, dilini ilerlettikten sonra resim kursuna da kayıt oldu.

Kursta öğrendiği tekniklerle bu alanda kendini geliştiren Hassan, Trabzon'un doğal güzelliklerinden esinlenerek resimler yapıyor.

Maliha Hassan, AA muhabirine, tedavi için gelirken burada kalmayı planlamadığını ancak Trabzon'u çok sevdiğini, uzaklaşınca çok özlediğini söyledi.

Yaklaşık 40 ülke gezdiğini belirten Hassan, "Benim için en güzel ülke Türkiye'dir. Ben Türkiye'yi çok beğendim ve sevdim. Bazen arkadaşlarıma diyorum ki 'Dünyayı versen Türkiye'yi vermem, Türkiye'yi versen Trabzon'u vermem.' Kışın İsviçre'ye gittim, dönerken havalimanında toprağı öpmek geldi içimden." dedi.

Hassan, resim yaparken Trabzon'un doğasından esinlendiğini ifade ederek, memleketi Afganistan'da yaşanan sıkıntılara da tablolarında yer verdiğini anlattı.

"Resim çizmeyi stresten biraz uzaklaşmak için öğrenmeye başladım"

Resim yapmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getiren Hassan, "Resim çizmeyi stresten biraz uzaklaşmak için öğrenmeye başladım. Şu an kendimi rahat hissediyorum, sakinleşiyorum. Tabiat resimleri çiziyorum. Tabii ki doğa her yerde benziyor, bir orman, dağ, gökyüzü hep aynıdır. Fakat benim resimlerim Trabzon'a çok benziyor." diye konuştu.

Hassan, ailesinin bir kısmının Avrupa'da, bir kısmının da ABD'de yaşadığını kaydederek, kendisinin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Afganistan'da Kabil Üniversitesinde hukuk ve siyaset bilimi alanlarında lisans eğitimi aldığını, ardından Amerika'da bulunan Lock Haven Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını belirten Hassan, Türkiye'de çalışma izni olmadığını, burada çalışıp ülkeye faydalı olmak istediğini ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi resim öğretmeni Esra Günnar ise Hassan'ın resim yapmayı çok çabuk öğrendiğini, denizi ve yaylaları çok sevdiği için resimlerinde o konuları işlediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Maliha benim kursuma geldiğinde onun Afganistan'da birçok zulme maruz kaldığını öğrendim. Eğitimli olduğunu öğrendim. Maliha'nın eğitim durumu ne kadar üstün bir zekaya sahip olduğunu gösteriyor aslında. Ben bizim kurslarımızın haricinde yabancı dilini de kullanarak gerçekten faydalı işler yapacağına inanıyorum."