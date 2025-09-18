Haberler

Afgan Hükümeti Trump'ın Uyuşturucu Mücadele İddiasını Reddetti

Afgan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki uyuşturucuyla mücadelede başarısızlık iddialarını kesin bir dille reddederek zafer kazanacaklarını açıkladı.

KABİL, 18 Eylül (Xinhua) -- Afgan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda yaptığı ülkedeki yasa dışı uyuşturucuyla mücadeleye dair iddiasını kesin bir dille reddederek, uyuşturucuyla savaşta zafer kazanacağını ve bu tehdidi sıfıra indireceğini açıkladı.

Afganistan hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat çarşamba günü Afganistan Radyo ve Televizyonu'nda yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın uyuşturucuyla mücadelede başarısız olduğu iddiası, Afganistan'daki gerçeklerden habersizlik anlamına gelir. Afganistan hakkında böyle bir iddia gerçeğe aykırıdır ve biz bunu tamamen reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

