Afgan Güçleri, Herat Vilayetindeki Haşhaş Tarlalarında Operasyon Başlattı

HERAT, 5 Nisan (Xinhua) -- Afganistan Herat Vilayeti Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mawlawi Hayatullah Rohani, Afgan güvenlik güçlerinin ülkenin batısındaki Herat vilayetinde haşhaş tarlalarında operasyon başlattığını açıkladı.

Rohani, Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Yasadışı uyuşturucu ve haşhaş tarlalarına karşı mücadele başlattık ve son 25 gün içinde 241 akre (yaklaşık 97 hektar) haşhaş tarlasını imha ettik. Daha Salı günü Enjil ilçesinde 3 akre haşhaş tarlasını yok ettik" dedi.

Yetkili, haşhaş tarlalarını yok etme operasyonlarının Herat vilayetindeki tüm ilçeleri kapsayacağını söyledi.

Afganistan'da geçici yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade, Nisan 2022'de yayınladığı kararname ile haşhaş dahil yasadışı ürünlerin yetiştirilmesini ve uyuşturucu maddelerin işlenmesi ve kaçakçılığının yapılmasını yasaklamıştı.