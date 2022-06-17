Afgan göçmenlerin Van-İran sınırından merdiven dayayıp ülkeye giriş yaptığı iddiası
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Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda tellere merdiven dayayan bir grup göçmenin geçtiği sınırın İran-Van sınırı olduğu iddia edildi. Ancak görüntülerin Sırbistan'dan Macaristan'a geçen göçmenlere ait olduğu ortaya çıktı.
Twitter'da paylaşılan ve Türkiye İran sınırında çekildiği iddia edilen bir videonun, Van sınırından Türkiye'ye dikenli tellere merdiven dayayarak geçen Afgan göçmenleri gösterdiği öne sürüldü.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez geçtiğimiz yıl Türkiye-İran sınırına, yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvarçalışmalarının devam ettiğini, Çaldıran ilçesinde İran sınırı boyunca 63 kilometre beton bloklar döşeneceğini anlatmıştı.
İddiaya konu olan videodaiki tarafı yüksek tellerle çevrili bir sınır yolu görülüyor. Ancak basına yansıyan fotoğraflarda Türkiye'nin İran sınırındaki engellerin betondan ve daha farklı olduğu ve coğrafi koşulların da videoya uygun olmadığı görülüyor.
Gerçek ise sınırı geçen göçmenlerin TikTok'ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Görüntüyü TikTok hesabından paylaşan kişinin kendisine "Hangi sınır?" diye soran takipçisine "Macar" diye yanıt verdiği görülüyor.