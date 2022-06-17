Afgan göçmenlerin Van-İran sınırından merdiven dayayıp ülkeye giriş yaptığı iddiası

Twitter'da paylaşılan ve Türkiye İran sınırında çekildiği iddia edilen bir videonun, Van sınırından Türkiye'ye dikenli tellere merdiven dayayarak geçen Afgan göçmenleri gösterdiği öne sürüldü.

SINIRA HENDEK KAZILIP BETON BLOK DÖŞENDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez geçtiğimiz yıl Türkiye-İran sınırına, yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvarçalışmalarının devam ettiğini, Çaldıran ilçesinde İran sınırı boyunca 63 kilometre beton bloklar döşeneceğini anlatmıştı.

VİDEODAKİ YERLE GERÇEK UYUŞMUYOR

İddiaya konu olan videodaiki tarafı yüksek tellerle çevrili bir sınır yolu görülüyor. Ancak basına yansıyan fotoğraflarda Türkiye'nin İran sınırındaki engellerin betondan ve daha farklı olduğu ve coğrafi koşulların da videoya uygun olmadığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER MACARİSTAN SINIRINDAN

Gerçek ise sınırı geçen göçmenlerin TikTok'ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Görüntüyü TikTok hesabından paylaşan kişinin kendisine "Hangi sınır?" diye soran takipçisine "Macar" diye yanıt verdiği görülüyor.