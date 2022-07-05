Afgan göçmenler, Yunanistan unsurlarından gördükleri şiddeti anlattı

YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'na geçen Afganistan uyruklu 17'si çocuk 38 göçmen, Yunanistan unsurları tarafından darp edilerek Türk kara sularına itildi. 38 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak Foça ilçesine getirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde konuşlu Sahil Güvenlik Botu, 4 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde devriye görevi sırasında denizde can salları olduğunu tespit etti. Bölgeye hareket eden ekipler, göçmenleri Sahil Güvenlik Botu'na alarak önce Foça Balıkçı Barınağı'na daha sonra da Foça Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tamamı Afganistan uyruklu olan göçmenlerden 17'si çocuk, 7'si kadın, 14'ünün de erkek olduğu öğrenildi.

Sağlık muayeneleri ve insani yardım yapılan Afgan göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.