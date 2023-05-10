Afgan Çocuklar Savaş ve Yoksulluğa Rağmen Futbol Hayalinin Peşinden Koşuyor

Dünyada milyonlarca çocuk, futbol efsanesi Lionel Messi gibi olmanın hayalini kuruyor. Fakat Afganistanlı bir çocuk olan Amir Hussain onlardan biri değil. Amir, Arjantin milli futbol takımının canlı maçını hiç seyretmemiş.

14 yaşındaki Hussain, Afganistan'ın iç kesiminde, ünlü Bamyan Buda Heykelleri'nin bulunduğu Bamyan Vadisi'nde yaşıyor.

Burada yıllardır kullanılan eski tip televizyonlar spor kanallarını çekiyor. Fakat köydeki çok az çocuk tüm gece uyanık kalıp bir futbol maçı izleme şansına sahip olabiliyor.

Bu olumsuzluklara rağmen Hussain'in azminde hiç sarsılma olmamış. Evinin yakınındaki düz bir arazide çiftlikten topladığı aletlerle korner direkleri, tuğlalarla kale direkleri yapan Hussain, arkadaşlarını futbol oynamaya davet etmiş.

SES 1 (Darice): AMİR HUSSAİN, Afgan çocuk:

"Her gün öğle yemeğimi yedikten sonra buraya gelip (yerel saatle) 14.00'ten 16.00'ya kadar futbol oynuyorum. Soğuk kış günlerinde kendini ısıtamayan yoksul bir aileden geliyorum. Kullanılabilir bir şeyler bulmak için çöp kutularını karıştırmak zorunda kaldığım da oluyor."

Hussain gibi 14 yaşındaki Tazahir de ünlü Buda Heykelleri'nin önünde neredeyse her gün futbol oynuyor. Tazahir, ulusal ve uluslararası futbol maçlarında oynayıp savaştan bitap düşmüş ülkesini onurlandırmayı hayal ediyor.

Savaş, rejim değişikliği ve yoksulluk kıskacı, ailesine bakmak için sokaklarda çalışmak zorunda kalan Tazahir'in hayallerine gölge düşürse de onun vazgeçmeye niyeti yok.

SES 2 (Darice): TAZAHİR, Afgan çocuk:

"Futbol oynamak sadece sağlığa ve sağlıklı bir toplum kurmaya değil, aynı zamanda takım çalışmasının önemini göstermeye de yarıyor."

Bölgedeki çocukların kurduğu iki takım arasında Buda Heykelleri önünde oynanan maçı seyreden Bamyan Vilayeti Beden Eğitimi ve Spor İdaresi Müdürü Ahmad Behzad da takım çalışması, işbirliği ve birliktelik unsurlarını içeren spor ruhunun Afganistan için çok önemli olduğuna inanıyor.

SES 3 (Darice): AHMAD BEHZAD, Bamyan Vilayeti Beden Eğitimi ve Spor İdaresi Müdürü:

"Ülkemiz, yoksulluk ve çatışmalardan çok çekti. O yüzden yakınlık ve işbirliği bizim için özellikle önemli."

Yardım kuruluşları, ülke nüfusunun yaklaşık üçte ikisine karşılık gelen 28,3 milyon kişinin 2023'te insani yardıma ihtiyaç duyacağını, bu kişiler arasından 6 milyonunun ise halihazırda tehlikeli şekilde kıtlık riskinde olduğunu tahmin ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bamyan'dan bildiriyor. (XHTV)