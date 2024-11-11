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Afetzedeler için Yüzer Barınma Gemisi Hazırda Bekletilecek

Afetzedeler için Yüzer Barınma Gemisi Hazırda Bekletilecek
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından İskenderun'da afetzedelere hizmet veren Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, Yalova'daki Karmarine Tersanesi'nde olası afetler için hazırlıklarını sürdürecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, olası afetler için Yalova'daki Karmarine Tersanesi'nde hazır tutulacak.

Karadeniz Holding tarafından denize kıyısı olan afet bölgelerinde kullanılması amacıyla 4 yıl önce tasarlanan gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda gönderildiği ilk görev yeri İskenderun'da Mart 2023'ten bu yana depremlerden etkilenen 12 binden fazla kişiyi ağırladı.

Yatakhaneler ile restoran, kafeterya, poliklinik, dinlenme, eğitim ve oyun alanlarıyla donatılan 2 bin kişi kapasiteli gemi ve personeli ilçedeki faaliyetlerini tamamladı.

Karmarine Tersanesi'ne gitmek üzere konuşlandırıldığı İskenderun Körfezi'nden demir alan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, olası afetler için hazırda bekletilecek.

Öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesi amacıyla aynı bölgede demirleyen ve "yüzer okul" işlevi gören Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi ise 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna kadar ilçede kalacak.

"Bu konsepti devam ettirmek istiyoruz"

Gemilerin proje koordinatörü Umut Çevik, AA muhabirine, afetzedelere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tersanede, Süheyla Sultan Gemisi'nin basit onarımlarının gerçekleştirileceğini belirten Çevik, "Türkiye'nin afet ülkesi olması dolayısıyla hazırlıklarımız hiç bitmeyecek. Bu konsepti devam ettirmek istiyoruz. Gemi tersaneye ulaşır ulaşmaz basit onarım gerektiren işlemleri yaklaşık 1-2 haftada tamamlayacağız. Umarım yaşanmaz ama yeni görevlerine hazır şekilde bekliyor olacak." diye konuştu.

Çevik, bilim insanlarının olası depremlerle ilgili uyarIlarını dikkate aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki asıl amacımız, depremin acılarını bir an önce unutturabilmek, afetzedelere bundan sonraki yaşamları için umut verebilmekti. Bilim insanlarının söylediği gibi büyük İstanbul depremi bekleniyor. İhtiyaç olmamasını diliyoruz ama olduğunda da en kısa sürede göreve hazır olacağız. Hatay'da kazandığımız tecrübeyle bir haftayı bulmayacak sürede denizin olduğu her noktaya yaşam gemimizi götürüp 2 bin kişiye yemek, sağlık hizmeti, barınma ve eğitim imkanı sunacağımıza eminim."

Rauf Bey Gemisi'nin öğrencilerin hizmetinde olmayı sürdüreceğini dile getiren Çevik, "Gemide eğitim gören öğrencilerimize burs desteğine devam ediyoruz. Onların çok güzel yerlere geleceğini umuyoruz. Ayrıca buradaki öğrencilerimiz gibi yurt çapında burs verilen yaklaşık 55 bin öğrencimizin de eğitim hayatları boyunca yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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