'Afetlerde Sağlık Ekonomisi, mühendislik ve yapay zeka alanlarında güçlü bir kesişimdir'

İSTANBUL Kent Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir, "Afetlerde Sağlık Ekonomisi disiplini özellikle mühendislik, büyük veri analizi, yapay zeka ve matematiksel modelleme alanlarıyla güçlü bir kesişim sunuyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrasya ev sahipliğinde Halk Sağlığı Uzmanı Uz. Dr. Verda Tunalıgil tarafından geliştirilen 'Afetlerde Sağlık Ekonomisi' tanıtıldı. Toplantıya, İstanbul Kent Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir de katıldı.

Toplantıda konuşan Uz. Dr. Verda Tunalıgil, afetlerin sağlık üzerindeki etkilerinin yalnızca insani değil aynı zamanda ekonomik sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, tarafınca geliştirilmiş disiplinin; sınırlı kaynakların etkin kullanımı, kanıta dayalı karar alma ve sürdürülebilir politika üretimi için güçlü bir analitik araç sunduğunu ifade etti.

UNDP Avrasya Baş Ekonomisti Dr. Şebnem Şahin ise Uz. Dr. Verda Tunalıgil'in geliştirdiği yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, öğrenmeye ve katkı sunmaya açık olduklarını dile getirdi. Tunalıgil, "Sağlık, ekonomi ve kalkınmayı birlikte ele alan bütüncül yaklaşımlar, kriz sonrası toparlanma ve uzun vadeli kalkınma hedefleri açısından kritik önem taşıyor" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir de "Afetlerde Sağlık Ekonomisi, disiplininin özellikle mühendislik, büyük veri analizi, yapay zeka ve matematiksel modelleme alanlarıyla güçlü bir kesişim sunuyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Demir, afetlerin ürettiği çok katmanlı büyük veri setlerinin; simülasyon, öngörü ve kestirim modelleriyle analiz edilmesinin, karar alma süreçlerine önemli katkı sağlayacağını aktardı. Prof. Dr. Demir, "En iyisini umut et ama afetlere karşı bilimle hazırlıklı ol" diyerek konuşmasını tamamladı.