Afetlerde görev alacak uzman kadroları yetiştiriyorlar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Adapazarı Meslek Yüksekokulu, afet alanlarında ihtiyacı karşılayacak eğitimli kadrolar yetiştiriyor.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, acil durum ve afet yönetimi alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim alıyor.

Bölümde verilen eğitimlerle afet alanlarında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalara katılabilecek, bilgisiyle destek sağlayabilecek, meydana gelebilecek zincirleme olayların ve ikincil afetlerin önlenmesinde görev alabilecek, hizmet, iş sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması işlerinde rol üstlenebilecek elemanların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu yıl ilk mezunlarını veren bölüm, uzaktan eğitimin yanı sıra AFAD ile ortak düzenlenen uygulamalı eğitim programlarına katılan öğrencilere, "Acil Durum ve Afet Yönetimi" sertifikalarını verdi.

"Uygulamaya yönelik birtakım programlar hazırladık"

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Hamdi Mete, AA muhabirine, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümünün 2015'te kurulduğunu akademik olarak altyapısı hazır olmadığı için bölüme birkaç yıl öğrenci alamadıklarını söyledi.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bölüme ilk öğrencileri 2020'de aldıklarını ifade eden Mete, Türkiye'nin afetlerin sıkça yaşandığı bir ülke olduğu için okul olarak ara eleman yetiştirmek istediklerini belirtti.

Firmalar, AFAD, UMKE gibi fiili hizmet veren yerlerle görüştüklerini kaydeden Mete, şöyle konuştu:

"Bölümümüzde arama-kurtarma, yangın, ilk yardımla ilgili birtakım dersler var. Uzaktan öğretim olduğumuz için biz bunların tamamını teorik olarak anlatıyoruz. Bunun yetersiz olduğunu düşündüğümüz için uygulamaya yönelik birtakım programlar hazırladık. Bu yıl ilk defa öğrencilerimizi mezun olmadan önce arama kurtarma çalışmaları yapmak üzere okulumuza davet ettik. AFAD'la birlikte bir program hazırladık. Bu program içinde öğrencilerimiz fiili olarak çalıştı, eğitimlerini aldılar. Başarılı olan öğrencilerimize sertifikalarını verdik."

Mete, Türkiye'nin birçok noktasından öğrencilerinin olduğunu, öğrenci portföylerinin genelde üniversiteyi bitirmiş, çalışan kişilerden oluştuğunu ve bu nedenle uygulama faaliyetlerine katılım sayısının az olduğunu vurguladı.

Uygulamaya 20 öğrencinin katıldığını belirten Mete, "Türkiye bir afet bölgesi. Bizim amacımız buraya dikkati çekmek ve bu konuda çalışacak arkadaşları eğitim altına almak. Afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarında eğitimli personele ihtiyaç oluyor. Biz bu eğitimi vermek üzere elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.