&quot;Afetler ve Gönüllülük&quot; konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu - Haberler

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"Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönüllüler arasında düzenlenen "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviyede dereceye girenler açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönüllüler arasında düzenlenen "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviyede dereceye girenler açıklandı.

AFAD gönüllülerinin katıldığı "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgelerde oluşturulan komisyonlar, dereceye girenleri belirledi.

Dereceye girenlerin ödülleri, 27-29 Mayıs tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda düzenlenecek "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliğinde törenle verilecek.

Bölgesel seviyede birinci olan eserler arasından değerlendirme yapılarak ulusal seviyede dereceye girenler, 29 Mayıs'ta ödüllerini alacak.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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