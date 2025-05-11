Afetler için Mobil Sahra Hastanesi Tatbikatı Yapıldı

AID Uluslararası Doktorlar Derneğince, afet ve acil durumlarda dünyanın herhangi bir noktasında hizmet verebilecek mobil sahra hastanesi kurulum tatbikatı yapıldı.

Tuzla'daki Anadolu Yakası Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikata gönüllü 30 kişi katıldı.

Tatbikat kapsamında iki hafta boyunca doktor, paramedik, ebe, hemşire ve lojistik personelinden oluşan gönüllülere eğitim verildi.

Çadırları kuran ekip, sahra hastanesi için gerekli ekipmanın kurulumunu da gerçekleştirdi.

Tatbikat alanında AA muhabirine açıklama yapan Uluslararası Doktorlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özçömlekçi, dernek olarak gönüllülere, standartları Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen EMT (Emergency Medical Technician-Acil Medikal Ekipleri) projesi kapsamında eğitim verdiklerini anlattı.

Özçömlekçi, proje kapsamında dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen afet, acil durum ve krizlerde faaliyete geçecek etkin, hızlı ve dünya standartlarında hizmet verebilecek bir ekip oluşturma gayretinde olduklarını belirtti.

BM ve DSÖ tarafından belirlenen standartları Türkiye'de karşılayabilen UMKE'den sonraki ikinci kuruluş olduklarını kaydeden Özçömlekçi, şöyle devam etti:

"Buradaki sahra hastanesi, yaklaşık 2 dönümden oluşan bir yapı. Sahra hastanesinde acil servisinden polikliniğine, doğumhanesinden rehabilitasyon ünitesine, eczanesinden morguna, izolasyon ünitesine kadar birinci basamak sağlık hizmetini yerinde ve etkin verebilecek bir kompleksten oluşuyor. Bu komplekste doktor, hemşire ve diğer yardımcı arkadaşlar gönüllü eğitimlerini alıyor. Bu sahra hastanesi, bir afet bölgesine gittiği zaman kendi kendine yetebilecek, tüm unsurlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen tam teşekküllü bir hastane olarak programlanmış durumda."

Özçömlekçi, EMT projesi kapsamında belirlenen standartlarda gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 2 bin gönüllünün başvurduğunu dile getirerek, bunların 120'sinin tüm eğitim süreçlerini tamamladığını ve olası afet durumunda görev alabilecek yeterlilikte olduğunu söyledi.

Tuzla'da gerçekleştirilen tatbikatla 30 gönüllünün daha tüm eğitim süreçlerini tamamlayacağını bildiren Özçömlekçi, "Yıl içerisinde farklı boyut ve kapsamlarda tatbikatlarımız oluyor. Bu tatbikatlarda sahra hastanemizin kurulum süresini bir dakika da olsa geriye çekebilmek için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.