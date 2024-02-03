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AFETAI: Anadolu Afetler Tarihi ve 6 Şubat Depremleri Sergisi Açıldı

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Uluslararası Afet Film Festivali kapsamında, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) koordinatörlüğünde düzenlenen 'AFETAI: Anadolu Afetler Tarihi ve 6 Şubat Depremleri' başlıklı yapay zeka destekli dijital sergisi Cer Modern'de açıldı. Sergi, geçmişte yaşanan doğal afetlerin yapay zeka ile buluştuğu bir sergi olarak tasarlanmıştır.

Uluslararası Afet Film Festivali kapsamında, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) koordinatörlüğünde düzenlenen 'AFETAI: Anadolu Afetler Tarihi ve 6 Şubat Depremleri' başlıklı yapay zeka destekli dijital sergisi Cer Modern'de açıldı.

Geçmişte yaşanan doğal afetlerin yapay zeka ile buluştuğu sergi, 3- 4 Şubat tarihleri arasında başkentlilerle buluşacak. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, ANDA Dernek Başkanı Okan Tosun ve AFAD yetkilileri katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgan, 6 Şubat depreminde genciyle, yaşlısıyla acıları birlikte omuzladıklarını ifade ederek, "Yaraları beraber sardık. Hamdolsun ki asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. O zor günlerde deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı başta AFAD'ımıza ANDA Derneği'ne ve tüm STK'lara teşekkür ediyorum. Herkes iyi niyetiyle gönülden, çok özverili çalışmalar altına imza attı. 6 Şubat tarihinde saat 9 itibariyle Malatya'daydım. AFAD'ın üniformasıyla, ANDA'nın kırmızı üniformalarıyla o gün yanımızda olduğunu bilmek bize ayrı bir mutluluk veriyor. Herkes yardım etmek istiyor ama bunun doğru teknikle, profesyonel ellerle yapılması ve doğru makine teçhizatlarla yapılması çok önemli. Bu anlamda ANDA'nın yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan" dedi.

'AFETLERE, AFET FARKINDALIĞIYLA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISINI GETİRMEK İSTEDİK'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan ANDA Dernek Başkanı Tosun, "Bu sergiyle tarihimizde ve en son 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle yüzleştiğimiz afetlere afet farkındalığına farklı bir bakış açısını getirmek istedik. Bu farkındalığı diri tutmak adına yapay zekayla Anadolu afetlerini tekrar halkımızın izlemesi için bir sergi haline getirdik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergi cumartesi ve pazar günü de sürdürülecektir" dedi.

'İLK AĞIR AKREDİTE SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ'

Dernek hakkında bilgi paylaşan Tosun, "ANDA Derneği, 2016 yılında resmiyet kazanmış, akabinde insani yardım ve arama kurtarma faaliyetleri sürdüren 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu yararına çalışır dernek statüsünü kazanmış toplum kuruluştur. Yurt içinde ve yurt dışında AŞ evlerimiz yine Suriye ve Afganistan'da yetimhanelerimiz bulunmaktadır. Yine Türkiye'de de arama kurtarma anlamında çalışmalarımız var. Şu an Türkiye'deki ilk ağır akredite sivil toplum kuruluşuyuz. Biz 5 Şubat tarihinde ağır akredite sınavındaydık. Bursa'da tüm ekibimizle beraber tatbikattaydık. Gece saatleri itibariyle tatbikatımızı bitirip istirahate geçtiğimiz sıralarda da ne yazık ki bu felaketle tüm halkımız gibi biz de özleştik. Akabinde ekip ve ekipmanlarımız bir ve bir arada olduğu için hızlı bir şekilde faaliyet bölgelerine, enkaz bölgelerine bir an önce ulaştık ve AFAD'ın bize teslim ettiği enkazlarda çalışmaya başladık. Arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna kadar da tüm bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürdük" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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