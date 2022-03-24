ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - "Afet ve Acil Durumlarda Ümraniye" etkinliği gerçekleştirildi

İSTANBUL Ümraniye Belediyesi 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle "Afet ve Acil Durumlarda Ümraniye" etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, gerçekleşebilecek bir afet veya acil durumda Ümraniye'de alınacak aksiyonlar değerlendirildi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Ümraniye Belediyesi "Afet ve acil durumlarda Ümraniye" etkinliği düzenledi. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut "Olabilecek Marmara Depreminin etkisi altında Ümraniye'nin zemin yapısının etkileri", Ümraniye Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Orkan Ağırbaş " Ümraniye'de deprem odaklı kentleşme çalışmaları", Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Şefi Ayhan Hayta "Ümraniye'de depreme hazırlık ve eğitim çalışmaları" isimli kürsü konuşmalarını gerçekleştirdi. AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz'ın da katıldığı programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Ümraniye'de afet öncesi verilecek eğitimler, afet ve acil durumların gerçekleşmesi durumunda yapılacak çalışmalar konuşuldu. Programa katılan vatandaşlara Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi de teçhizatlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'nin yaptığı çalışmaların fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çok şükür 20 sene evveline göre, 25 sene evveline göre Türkiye'de afetlerle riski bir arada, nasıl bir an evvel bertaraf ederiz ve afet riskinden nasıl kurtuluruz hep beraber müşahede ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın kurduğu afet koordinasyon genel müdürlüğünün 2009'dan sonra ne kadar önemli olduğu görüldü. Eskiden bir Kızılay'ımız vardı. Yapabildiği kadar yapardı. Ama şimdi devletimiz öyle güçlü bir hale geldi ki.27 büyük ilimizde çok büyük depoları var. Afetlere anında ulaşabiliyoruz. Hem Antalya'da yangında, hem de diğer yerlerde hem de selde ciddi şekilde kardeşlerimiz çalışarak sıcak çorbasından, çayından, diğer hizmetlerime kadar çok güzel işler yaptılar." dedi.

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, "1-7 Mart Deprem Haftası için düzenlemiş olduğunuz programdan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıda toplantının ülkemizde önemli katkılar yapılacağı inancındayım. Bildiğiniz gibi afetler aslında hayatımızda sürekli karşılaştığımız dünya üzerindeki bütün coğrafyaların bir şekilde yüz yüze geldiği bir doğal hadiselerin sonucu ve gerçeği. Geçmişte yaşadığımız afetlerde, aslında afetlerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu görüyoruz. BM'nin yapmış olduğu bir çalışmada, dünya üzerinde son 40 yılda yaşanan afetlerin sayısı 12 bine yakın. Fakat son 20 yılda yaşanan afetlerin sayısı bir önceki 20 yıla göre yaklaşık yüzde 70 oranında artmış görünüyor. Aynı şekilde bu afetlerden etkilenen insanların sayısı, maddi kayıpların da giderip arttığını görüyoruz." dedi.

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Şefi Ayhan Hayta, "Bugünkü programımızın amacı Ümraniye'de oluşabilecek herhangi bir afete karşı devamlı hazırlıklı bulunmak. Amacımız afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak iş ve işlemleri faaliyete geçirmek. Tabii biz de arama kurtarma ekibi olarak hiç boş durmadık gördüğünüz üzere alet ve edevatlarımız son teknolojiye sahip. Her an afete hazır bir şekilde kullanıyoruz." dedi