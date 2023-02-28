Afet riskli mahallede yaşayanlar kentsel dönüşüm istiyor

ADANA'da 10 yıl önce afet riskli alan ilan edilen ancak vatandaşlar ile müteahhitler anlaşamayınca kentsel dönüşüm projesine başlanamayan, depremlerde de evleri hasar gören 2000 Evler Mahallesi halkı, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

ADANA'da 10 yıl önce afet riskli alan ilan edilen ancak vatandaşlar ile müteahhitler anlaşamayınca kentsel dönüşüm projesine başlanamayan, depremlerde de evleri hasar gören 2000 Evler Mahallesi halkı, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde çok sayıda konutun yer aldığı 13 hektarlık alan, 10 yıl önce afet riskli alan ilan edildi. Aradan geçen yıllarda bölgede kentsel dönüşüm projeleri hazırlandı ancak müteahhitler ile bazı daire sahipleri anlaşamadı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ile artçı sarsıntılarda mahalledeki blokların 3'ü ağır hasar aldı, çok sayıda apartman da zarar gördü. Yaklaşık 37 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan evleri hasar alan vatandaşlar, çocuk parkında kurdukları çadırlarda kalmaya başladı. Her sarsıntıda binalarının yıkılma korkusu yaşadıklarını dile getiren mahalleli, bir an önce kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayıp tamamlanması ve barınma sorununun ortadan kaldırılması için çağrıda bulundu.

"Ağır hasarlı 3 binayı ilk gün boşalttırdılar. İnsanlar kendi imkanlarıyla evlerini boşalttı. Daha sonra e-Devlet'e 'orta hasarlı' olarak düştü, daha sonra o ibare de kalktı. Bu mahalledeki tüm evler 2013 yılında riskli ilan edildi. Bizim amacımız buradaki 3 bina değil, bütün binalar. Gerçekten ağır hasarı varsa binaların durumu tespit edilsin, sonrasında da tahliye edilecekse hızlıca tahliye edilsin. İnsanlar mağdur edilmeden tahliyeler yapılsın. Krizin düzgün yönetilmesini istiyoruz. Binalarımızın sağlam olmadığını zaten inceleyenler de söylüyor."