Afet polikliniklerinde depremzedelere psikolojik ve psikiyatrik destek sağlanıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Furkan Bahadır Alptekin, depremzedelere, psikolojik veya psikiyatrik olarak başa çıkmakta zorlandıkları tepkiler olması durumunda, Türkiye genelinde psikiyatri kliniklerinde açılan afet polikliniklerinden hizmet almalarını tavsiye etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Furkan Bahadır Alptekin, depremzedelere, psikolojik veya psikiyatrik olarak başa çıkmakta zorlandıkları tepkiler olması durumunda, Türkiye genelinde psikiyatri kliniklerinde açılan afet polikliniklerinden hizmet almalarını tavsiye etti.

Alptekin, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan afetin herkesi etkilediğini belirterek, "Depremi yaşayan kişilerin ilk önceliği hayata tutunmak. Fiziksel bir travma yaşadılarsa, bir barınma, gıda vesaire ihtiyaçları varsa bunların tamamlanması ve desteğin sağlanması öncelik oluyor. Bir sonraki basamakta ise artık psikolojik ihtiyaçlar ve psikolojik destek gündeme geliyor." dedi.

Halihazırda psikolojik destek alan, psikiyatrinin takibinde bulunan kişilerin yoğun stresle birlikte var olan şikayetlerinin daha çok artabileceğini anlatan Alptekin, daha önce hiçbir psikiyatrik destek alma ihtiyacı hissetmemiş kişilerin de yaşanan zorlu süreçte bu ihtiyacı hissedebileceğine dikkati çekti.

Alptekin, depremden sonraki yaklaşık bir ay boyunca olay anını tekrar tekrar yaşamak, her an tekrar deprem oluyormuş hissi, kapalı alanlara girmekten kaçınmak, bir yakınını kaybeden kişinin yoğun mutsuzluk yaşaması ve hayattan keyif alamaması, tekrar hayatın amacını sorgulaması gibi durum ve tepkilerin olağan olduğunu, bunun hastalık veya ruhsal bozukluk belirtisi olmadığını kaydetti.

Süreç uzadıkça bu tür şikayetlerin geçmek yerine artması, kişinin olağan hayatına dönmesini, hayatını tekrar yaşamasını engellemesi halinde ekstra bir psikolojik veya psikiyatrik destek alma ihtiyacının gündeme gelebileceğini vurgulayan Alptekin, olağan sayılan zaman içerisinde de kişinin yine de başa çıkmakta çok zorlandığı ve hayatını sürdürmesine engel olan, olağan dışı sayılabilecek bazı şikayetler ortaya çıkması durumunda yine psikiyatrik ve psikolojik destek gerekebileceğini söyledi.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde afetzedelere hizmet vermek üzere ilk günden itibaren bir afet polikliniğinin hizmete girdiğini bildiren Alptekin, şöyle devam etti:

"Hastanemiz afet bölgesinden, göçük altından çıkan ya da başka türlü bir şekilde tramvaya maruz kalmış kişilerin destek almak üzere getirildiği bir hastane. Bu servislerimizde, diğer servislerimizde yatan hastalarımıza da ihtiyaç halinde, oluşturduğumuz psikososyal destek birimimizle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğun strese karşı vücudun gösterdiği tepkiler aslında kendi devamını sağlamakla alakalı. Korkmak, sanki burada değilmişim gibi ya da bir sinir krizi geçirir gibi tepkiler ortaya çıkabilir. Depremzedelerimiz bu şekilde başa çıkmakta zorlandıkları tepkiler olursa veya yakınları onların psikiyatrik, psikolojik koşuluyla bağlantılı olarak hayatıyla ilgili bir endişe hissederlerse ya da çok yoğun uykusuzluk ve diğer semptomların başa çıkmakta zorlanacak düzeyde olduğunu hissederlerse tüm Türkiye'de psikiyatri kliniklerinde açılmış olan bu afet polikliniklerinden hizmet alabilirler."

"Depremden sağ kalanlara burada psikososyal müdahaleler yapıyoruz"

Hastanede görevli psikolog Çetin Daşlı ise son depremlerin acısını tüm Türkiye'nin bir şekilde yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Depremden sağ kalanlara burada psikososyal müdahaleler yapıyoruz. Psikolojik ilk yardım, psikoeğitim, krize müdahale şeklinde servislere gidiyoruz. Servislerde kişilerle görüşüyoruz. Aslında psikolojik ilk yardımda amacımız, travmatik stresten etkilenecek tepkileri azaltmak. Kişinin deprem travmasından dolayı yaşayacağı travmatik stresin düşmesini bekliyoruz. Psikolojik yardımdaki bir amacımız ise psikolojik triyaj yapmak. Kişinin engelli, dezavantajlı olması, daha önce psikiyatrik geçmişinin olması, donakalma tepkileri, hayatta kalma suçluluğu, utanç gibi duyguları anlamaya çalışıyoruz. Olası travma sonrası stres bozukluğu tepkilerini, tanısını azaltmak için bu tür müdahalelere gerek var."

Travmanın "yara" demek olduğunu belirten Daşlı, "Bizler o yarayı, psikolojik travmayı bir şekilde beraber sararak iyileştirmek zorundayız. Psikolojik travmada kişinin zihinsel hazırlığı için de şunları yapıyoruz. Kişinin yaşadığı tepkiler yani öfke, suçluluk, tahammülsüzlük gibi tepkilerin son derece normal olduğunu, bir aylık süre içerisinde azalmasını beklediğimizi söylüyoruz. Azalmazsa psikiyatriye başvurması gerektiğini iletiyoruz." diye konuştu.