AFET KONUTLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

ŞIRNAK merkez ve Beytüşşebap ilçesinde 1992 yılında yaşanan iki çığ faciasında mağdur olanlar için yapılan konutların tapuları, 27 yıl sonra teslim edildi.Merkeze bağlı Görmeç köyü ve Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca köyünde 1992 yılında meydana gelen çığ felaketlerinde mağdur olan 110 vatandaş için, Yeşilyurt ve Yeni Mahalle'de afet konutları yapıldı. 27 yıl önce yapılan konutların tapuları, bugün düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Tapu dağıtımı töreninde konuşan Vali Osman Bilgin, konutların tapusunu vermemek için gayret gösterenleri kınadığını belirterek, 'İster vatandaş, devlet görevlisi, siyasetçi, isterseniz vali olun, görevinize sahip çıkıp görevinizi samimi bir şekilde yapıyorsanız, o zaman siz gerçek manada o görevi yapmış oluyorsunuz veya gerçek manada insanlara faydalı oluyorsunuz. Yoksa sizin vali, cumhurbaşkanı, muhtar, vatandaş olmanız hiçbir şey ifade etmez. Şimdi bunu vurgulamak istiyorum; Bu tapuları vermeyen, tapuların verilmemesi için burada gayret gösteren tapu müdürlerini ve AFAD memurlarını kınıyorum. Bunların hepsi de sizin çocuklarınız sizin kardeşleriniz. ve hepsi de Kürt kökenli. Hepsini kınıyorum. Hepsine de Türkiye Cumhuriyeti'nin Valisi olarak, 'Allah onlara ne biliyorsa onu yapsın' diyorum. 27 yıldır yapılan bir konutun tapusu verilmez mi Ondan sonra da terörden bahsediyoruz. Ondan sonra 'devlet bize şunu yaptı' diyoruz? diye konuştu.

'DEVLET KİMSEYE BİRŞEY YAPMAZ'

Devletin kimseye bir şey yapmayacağını söyleyen Vali Bilgin, şöyle konuştu

'Devlet dediğiniz biziz. Devletin görevlileri yapar. ve yapan Şırnaklılardır. Şırnak'ta, burada çalışmak isteyen insanlara eziyet etmek istiyor. Şırnaklı samimi olan bütün insanları kutluyorum. Buradaki insanları terörize eden, buradaki insanları terörün kucağına itmek isteyen, buradaki insanların geleceğini başkalarının egemenliği altına almak isteyen herkesi de lanetliyorum. Bundan sonra da şunu söylemek istiyorum; Valiniz olarak hiçbir kimse devlet gücünü kullanarak size eziyet edemiyor, bunun garantörü benim. Net bir şekilde söylüyorum, bu hizmetin yapılmasına vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza ve ilgili tüm kamu görevlilerine Yüce Allah'tan hem güç hem kudret hem de bu aziz millete hizmet etmeyi diliyorum.' (DHA)