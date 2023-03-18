Afet bölgesindeki ihtiyaçlar için kesintisiz iletişim çözümü

Felaket Müdahale İstek Sistemi (FEMİS) sayesinde afet bölgesindeki ihtiyaçlar, GSM, Wi-Fi veya elektrik kesintilerinden etkilenmeden merkeze iletilebilecek.

"Ağ teknolojileri" alanında çözümler sunan Robit Teknoloji, var olan kabiliyetleriyle afet sonrasındaki ihtiyaçların karışlanmasında kullanılmak üzere kablosuz iletişim sistemi geliştirdi.

Ortam şartları fark etmeksizin kesintisiz veri aktarımı sunan sisteme FEMİS adı verildi.

FEMİS, felaket anında, ortamda herhangi bir iletişim imkanı aranmaksızın belirlenen kurum veya kişi ihtiyaçlarını üzerindeki butonlar sayesinde veri olarak aktarıyor.

Haberleşme protokolü sayesinde GSM, Wi-Fi veya elektrik kesintilerinden etkilenmeden veri aktarımına devam eden FEMİS, elde edilen verilerin tek merkezden takibi, kontrolü ve gözetimini sağlıyor.

Afet sonrası çalışmalar yoğunlaştı

Robit Teknoloji Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Mühendisi Mert Özgehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FEMİS'in, afetten sonra üzerine daha fazla yoğunlaştıkları bir ürün olduğunu söyledi.

Bir süredir kablosuz haberleşme konusunda LoRaWAN protokolüyle (Düşük güçlü geniş alan IoT ağları için küresel bir standart), düşük güç tüketimiyle ilgili AR-GE çalışmaları yürüttüklerini anlatan Özgehan, afet bölgelerini konumlandırmak üzere geliştirdikleri FEMİS'in de afet durumunda ortaya çıkan ihtiyacın ve lojistiğe dair bilginin gerekli yerlere, gerektiği zamanda kablosuz şekilde iletilmesini sağladığını ifade etti.

FEMİS'in çevresel koşullara göre farklılaşmakla birlikte yaklaşık 15 kilometre menzile sahip olduğunu belirten Özgehan, sistemde kullanılan donanımların şarj süresinin yaklaşık 2 yıl olduğunu kaydetti. Özgehan, FEMİS altyapısına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Altyapının kurulacağı kuruma bir konumlandırma sistemi geliştirmemiz lazım. Oluşturduğumuz 'gateway'lerle (ağ geçidi) haberleşmeyi sağlayabiliyoruz.Konum bilgisini UTMAN IoT Solutions tarafında geliştirdiğimiz yazılımla kullanıp, hangi bölgeye ne gerekiyorsa FEMİS yardımıyla ulaştırabiliyoruz. FEMİS butonları üzerinde afet bölgesindeki temel ihtiyaçlar olan çadır, yiyecek-içecek, kıyafet ve sağlık malzemesi talepleri yer alıyor. O bölgede neye ihtiyacımız varsa yetkililer tarafından ilgili tuşa basıldığı zaman görebiliyoruz. Talep ve konum bilgisi sistem üzerinden aktarılıyor. Konumlandırdığımız ağ geçitlerinin bulunduğu noktalarda zaten halihazırda tuşların da sürekli orada sabit olarak kaldığı bir senaryomuz mevcut. Buna ek olarak afet bölgelerinde gerek oradaki görevliler, koordinatörlere de aynı şekilde o bölgenin ihtiyacı neyse onu karşı tarafa bildirmek için kullanabilecekler."

Farklı afet durumları ve senaryolara uyarlanabiliyor

Mert Özgehan, FEMİS ile farklı ortam ve çevresel şartlarda testler yaptıklarını ve bu testlerin sürdüğünü dile getirdi. Özgehan, "FEMİS'in afet bölgesinde kullanılmasıyla ilgili bir girişimimiz mevcut. Afet bölgesinde yapılabileceklerle ilgili mühendisler olarak çözüm sunmak istiyoruz. En kısa zamanda ilgili yerlerde ürünümüzü faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

FEMİS butonlarındaki çadır, yemek, kıyafet veya tıbbi ihtiyaç gibi taleplerin afet bölgesine ya da konumlandırılacak yere göre değiştirilebildiğini ifade eden Özgehan, "Yani birinci tuş sadece çadırı temsil etmiyor. Bir sel bölgesinde, farklı bir senaryoda, farklı bir afet durumunda o tuşu istediğimiz şekilde konumlandırabiliyoruz, şekillendirebiliyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımımızda da harita üzerinden bize hangi ihtiyacın nereden geldiğini anlık olarak gösterebiliyor." diye konuştu.