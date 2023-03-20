Afet bölgesindeki 4 ilde özel eğitim kursları için yeni karar

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki özel öğretim kursları ile özel okulların takviye kurslarının 20 Mart itibarıyla eğitim öğretime başlayabileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi 3 kategoriye ayrılarak eğitim öğretim faaliyetleri başlatıldı. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart; Adana, Osmaniye, Gaziantep'te 13 Mart'tan bu yana eğitim öğretim devam ediyor. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da ise eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara verilmişti. Resmi okul ve kurumlara bağlı yaygın eğitim kursları ve destekleme yetiştirme kurslarının faaliyetlerine 13 Mart itibarıyla izin verilirken, bu 4 ilde özel öğretim kursları ile özel okulların takviye kurslarının açılış tarihi de yeni kararla önce çekildi. Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan özel öğretim kursları ile özel okulların takviye kurslarından isteyenler, mevcut binalarında, aynı ildeki farklı binalarda veya geçici eğitim mekanlarında 20 Mart itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine başlayabilecek.