Afet bölgesi Yenice'de ıslah çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Batı Karadeniz'de 4 İl'e 72 saatte 936 kilogram yağış düştü

DSİ Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Devrim :

"140 adet ağır iş makinemiz ve 260 adet personelimizle çalışmalar sürüyor"

" Gerekli önlemleri almasaydık daha farklı sonuçlarla karşılaşabilirdik"

KARABÜK - Batı Karadeniz'de 25 Haziran'da meydana sel afeti sonrası Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Haziran ayının son haftasında yaşanan sel afeti sonrası 5 il'de 72 saatte metrekareye 936 kilogram yağış alırken, özellikle yıkılan köprü, ve derelerde oluşan tahribatın düzeltilmesi için DSİ ekipleri tarafından çalışmalar tüm hızıyla devam.

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afeti sonrası ağır hasar alan Karabük'ün Yenice ilçesinde 4 ev yıkıldı, 8 ev içinde yıkım kararı alınırken, çok sayıda menfez, sanat yapısı ve yıkılan köprüler ile çöken yollarda ulaşımın yeniden sağlanması adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Yenice ilçesinde selde zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

DSİ Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Devrim, Batı Karadeniz'de yaşanan sel afeti sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, zorlu süreçte kendilerine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuruma, DSİ Genel Müdürü Prof.Dr Lütfi Akca ile bakan yardımcıları ve bölge milletvekillerine teşekkür etti.

" Gerekli önlemleri almasaydık daha farklı sonuçlarla karşılaşabilirdik"

Devrim, Bölge müdürlüklerine bağlı, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde taşkınlar meydana geldiğini anımsatarak, " Biz meteorolojinin yapmış olduğu uyarılar doğrultusunda 25 Haziran tarihinde riskli bölgelere makine ve personellerimizi konuşlandırdık ve gerekli çalışmaları yürüttük. Çalışmalarımızın yaşanan selin hasarını daha aza indirdiğini hepimiz gördük, biz bu önlemleri almamış olsaydık daha farklı sonuçlarla karşılaşabilirdik. Taşkın esnasında ise hızlı bir şekilde organizasyonlar sağlanarak suyun önü tüm derelerimizde ağır iş makinelerimiz ile açarak akışı rahatlattık. Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin talimatları ve Genel Müdürümüz Prof.Dr Lütfi Akca'nın direktifleri ile dış bölgelerden ağır iş makineleri bölgemize hızlı bir şekilde sevk edilerek çalışmalara başlanıldı. Batı Karadeniz Bölgesinde 25 - 27 Haziran tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar neticesinde 72 saatte metrekareye yaklaşık rakamlarla en yüksek; Kastamonu'da 248 kg, Zonguldak'ta 220 kg, Bartın'da 317 kg ve Karabük'te ise 151 kg yağış düşmüş olmasına rağmen çok şükür 2021 yılı Ağustos ayında yaşadığımız afette olduğu gibi büyük bir hasar ve can kaybı yaşamadık. Bunun sebebi almış olduğumuz tedbirlerin yanı sıra örneğin Bozkurt Ezine Çayı membaında kalıcı tesisler kapsamında tamamlanan bir adet geçirimli, bir adet geçirimsiz terip bentleri ve yan derede tamamlanan geçirimsiz tersip bendi sayesinde gelen rusubatın birçoğu tutulmuş olup ilçe merkezine akışı engellenmiş, ayrıca dere yatağının genişliğinin de 28 metreden 70 metreye çıkarılması sonucu taşkının hasarı en aza indirgenmiştir. Bartın ilinde ise yapılan 3 adet Baraj (Kirazlıköprü Barajı, Kışla Sel Kapanı ve Kozcağız Barajı) taşkın sularını depolayarak Bartın şehir merkezinin sular atında kalmasının önüne geçilmiştir. Diğer taraftan taşkının etkilediği birçok yerleşim yerinde taşkın kontrol tesislerinin varlığı taşkın zararlarının artmasını önlemiştir" dedi.

"Islah çalışmaları için güzergahlar ve ihtiyaçlar belirlenecek"

Yaşanan sel afeti sonrası bölge genelinde taşkınların vermiş olduğu hasarlar ile alakalı çalışmaları sürdürdüklerini de kaydeden Devrim, " Bu bağlamda Kurban Bayramı olmasına rağmen 140 adet ağır iş makinemiz ve 260 adet personelimiz ile görevimizin başında cansiperane şekilde afet yaşanan bölgelerde tıkanan köprü ve menfezlerin temizlenmesi, suyun kontrollü akışını sağlayacak şekilde dere yatağı tanzimi işleri, yıkılan köprüler ile menfezlerin yerine geçici olarak geçiş imkanı verecek yapılar yapıldı. Afetten etkilenen bölgelerde hayatı biran evvel normale döndürmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ıslah çalışmaları için güzergahlar ve ihtiyaçlar belirlenecek yapım ihaleleri gerçekleştirilerek taşkın kontrol tesisleri inşa edilecek, üst havzada ise tersip bentleri ve sel tırmıkları yapılacaktır. Bununla birlikte, yıkılan köprüler ve zarar gören yollar yeniden inşa edilecektir. Uzun vadede ise sel barajları planlanarak suyun membada geciktirilerek mansaba kontrollü intikal etmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.