'Afet Acil Hattı'na 8 günde, 100 bini asılsız 350 bin çağrı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı', Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 'Alo 144 Afet Acil Hattı' olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin tek 'Afet Acil Hattı' olan merkeze 8 günde yapılan 350 bin çağrıdan 100 binin asılsız çıktığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Aydın'ın Köşk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı 'Alo 144 Yardım Hattı'nın ismi, 'Alo 144 Afet Acil Çağrı Merkezi' olarak değiştirildi. Merkeze, yurt içinden ve dışından 350 bin ihbar yapıldı. Türkiye'de sayısı 3 olan 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı' merkezlerinden 2'si depremde ağır hasar alınca tek 'Afet Acil Hattı' olarak hizmet vermeye başlayan merkeze ihbarlardan 100 bininin asılsız olduğu belirlendi. Yardım TIR'larının organizasyonunun ise çağrılara göre yapıldığı belirtildi.