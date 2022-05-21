Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı - Haberler

LAGOS, 21 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Kalkınma Bankası (AfDP), Afrika ülkelerinin adım adım yaklaşmakta olan gıda krizinin önüne geçmesine yardımcı olmak için 1,5 milyar ABD doları tutarında bir tarımsal üretim destek paketine onay verdiğini söyledi. Banka, Xinhua'ya Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna krizinin gıda ikmalini kesintiye uğratması nedeniyle Afrika'nın halen başta buğday, mısır ve soya fasulyesi olmak üzere en az 30 milyon ton gıda eksiğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

AfDP, Afrikalı çiftçilerin gıda stoklarını artırmak için Mayıs ayında dikim mevsimi başlamadan önce acilen kaliteli tohum ve girdilere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Banka'ya göre 1,5 milyar ABD doları tutarındaki Afrika acil durum gıda üretimi destek paketi, Afrika'da gıda eksiğini doldurmak için küçük toprak sahibi çiftçileri desteklemede benzeri görülmemiş ölçüde kapsamlı bir girişim. Banka, paketin 20 milyon Afrikalı küçük toprak sahibi çiftçiye sertifikalı tohum sağlayacağını, ayrıca tarımsal gübreye erişimlerini artıracağını ve gıda üretimlerini artırmalarına imkan vereceğini söyledi. AfDP başkanı Akinwumi Adesina, "Gıda yardımı Afrika'yı doyuramaz. Afrika'nın ihtiyacı olan şey, eline tabakla yemek verilmesi değil. Afrika'nın, yerel olarak üretilmiş bol ürünü hasat etmek için tohumun toprağa düşmesine ve hasat makinelerine ihtiyacı var. Afrika gururla karnını doyuracak, çünkü gıda dilenmenin onurlu bir tarafı yok" dedi.

Xinhua / Güncel