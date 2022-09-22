Afak Tunus Partisi aralıktaki genel seçimleri boykot etme kararı aldı

Afak Tunus Partisi ülkede üç ay sonra düzenlenmesi planlanan erken genel seçimleri boykot edeceklerini duyurdu.

Afak Tunus Partisi 17 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 2014 Anayasası'nı kaldırmasının ardından meşruiyetinin kalmadığı savunulan açıklamada, "Parti olarak seçimlere katılmayacağız, Cumhurbaşkanı Said'i yeni anayasaya dayanarak erken cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni seçim kararnamesinin eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni seçim kararnamesi, bölgesel çekişmelere yol açacak şekilde hazırlanan yeni seçim kararnamesi, kadın ve erkelerin temsiliyetini de sınırlıyor. Tunus halkını, tüm siyasi ve sivil kurumlarla siyasi tahakküme ve bireysel yönetime karşı direnmeye çağırıyoruz."

Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenen anayasa referandumuna da karşı çıkan Afak Tunus Partisi yeni anayasaya "hayır" oyu kullanmıştı.

Afak Tunus Partisi, Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl feshettiği 217 sandalyeli Mecliste 2 milletvekiliyle temsil ediliyordu.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus'ta 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılım yüzde 30,5 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet' oyu kullandığını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini" duyurmuştu.

Yeni seçim yasası ve boykot açıklamaları

Yeni anayasanın kabulünün ardından 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Said yeni seçim kararnamesinin hazır olduğunu belirterek seçmenleri 17 Aralık'ta parlamento seçimleri için oy kullanmaya çağırmıştı.

Yeni seçim yasasında aday olmak için 400 imza toplanması ve seçim bölgelerinin yeniden bölünmeler ile revize edilmesi tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçi Parti, İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi 19 Eylül'de yaptıkları ortak açıklama ile erken genel seçimleri boykot edeceklerini duyurmuştu.

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan açıklamada ise yeni seçim yasasının meşru olmadığı gerekçesi ile reddettiklerini açıklamıştı.