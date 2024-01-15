AFAD, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma görevlileri, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy veren görevliler, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'nın "Çaba" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon" fotoğraflarını seçen AFAD görevlileri, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğrafına oy verdi.

Arama kurtarma teknisyeni Metin Yıldız, Anadolu Ajansı "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden başarılı fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Fotoğrafları arkadaşlarıyla ortak seçtiklerini ifade eden Yıldız, "Fotoğraflar güzeldi, hem acı hem de mutluluk vardı. Görünce duygulandık. Fotoğrafları çeken muhabirlere teşekkür ederiz." dedi.