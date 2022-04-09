Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PÜTÜRGE, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02'de meydana geldi. Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge'nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.Sarsıntı paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya, Deprem, Güncel, Haberler

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