AFAD ve TDV, Deprem Bölgesindeki Vatandaşlara Kurban Kampanyası Başlattı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırmak üzere kurban kampanyası başlatıldığını bildirdi. Kampanya kapsamında hayırseverler, kurban bedellerini 26 Haziran'a kadar AFAD Kurban Bağış Hesaplarına yatırabilecek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırmak üzere kurban kampanyası başlatıldığını bildirdi.
Afad'tan yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yoğun bir şekilde kurban bağışı talebi geldiği belirtildi.
Bu çerçevede, TDV ile işbirliği yapıldığı aktarılan açıklamada, bağış yapmak isteyen hayırseverler adına kurbanların kesilerek deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.
Açıklamada, kurbanın kesildiğine dair belgelerin de bağışçılara gönderileceği ifade edildi.
Kurban bedeli 5 bin 950 lira
Kampanya kapsamında hayırseverler, kurban bedellerini 26 Haziran'a kadar AFAD Kurban Bağış Hesaplarına "isim ve telefon numarası" ya da "kurban bağışı" açıklamasıyla yatırabilecek.
Yurt içi ve yurt dışından gönderilecek kurban bedeli ise 5 bin 950 lira olarak belirlendi.
|AFAD Kurban Bağışı Hesapları
|T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
|TR740001001745555555555380
|Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kızılay Ticari Şubesi
|TR500001500158007321214692
|Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi
|TR870001200940800005000246
|Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi
|TR300020900000412303000051
|Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi
|TR840021000000016349000011
|Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ankara Şubesi
|TR690021100000051027400015