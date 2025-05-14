AFAD ve Rusya Büyükelçisi Afet Yönetimi Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile bir araya geldi.

Afad'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında 2015 yılında imzalanan, afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği ve koordinasyon hususlarını kapsayan İyi Niyet Mektubu, bu kapsamdaki çalışma ve faaliyetler ile afetlerle mücadele konusunda işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konular ele alındı, değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu."