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AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Yangın Riskleri İçin İşbirliği Toplantısı

AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Yangın Riskleri İçin İşbirliği Toplantısı
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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, olası afet risklerine karşı Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile görüştü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, olası afet risklerine karşı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Pehlivan ve Karacabey'in AFAD Başkanlığı'nda bir araya geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, özellikle orman yangınları ile mücadele konusundaki işbirliği ve koordinasyon, yeşil vatanımızı korumak için birlikte omuz omuza çalıştığımız Orman Teşkilatımız ile birlikte, olası yangın risklerine karşı devam eden müşterek çalışmalar, tatbikatlar başta olmak üzere ilgili muhtelif hususlar değerlendirildi, bilgi alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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