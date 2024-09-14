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AFAD ve AA İşbirliği ile Arama Kurtarma Eğitimi Sona Erdi

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AFAD ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğiyle düzenlenen arama kurtarma eğitimi, İstanbul'daki tatbikatla sona erdi. Eğitim, katılımcılara teorik ve pratik beceriler kazandırarak olası afet durumlarına hazırlık yapmalarına yardımcı oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde, olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi sona erdi.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde eğitime katılan AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Arama kurtarma teknikleri, lojistik, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanılması ve kriz yönetimi gibi konuları kapsayan eğitimlerde, katılımcılara, gerçekçi senaryolar altında uygulamalı deneyim kazandırıldı.

Eğitim programı, saha tatbikatının ardından sona erdi.

Eğitime katılan AA personeli Berda Özdiktaş, arama kurtarma konusunda birçok yeni bilgi edindiklerini belirterek, "İnşallah hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız. Ama gerçekten çok kişinin alması gereken yoğun bir eğitim programı. Birçok kurumun da bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Biz de aldığımız için mutluyuz. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Türkyılmaz da AA bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibinde yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bu kapsamda verilen eğitimi çok değerli bulduğunu dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu eğitimle deprem anında neler yapmamız gerektiğini, bir arama kurtarma faaliyetinin nasıl yürütülmesi gerektiğini, kullanılan aletlerin ne olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini öğrendik. En basit tabirle bir deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek, iyi organizasyonla ekip olabilmek çok önemli. İnşallah ülkemizde böyle bir şey olmaz tabii. Ama bunun bilgisinde, bilincinde olmak çok değerli. Biz Anadolu Ajansı arama kurtarma ekibi olarak yola çıktık. İnşallah bütün kurumlarda, kuruluşlarda, arama kurtarma ekipleri kurulur. AFAD bu anlamda çok güzel eğitimler veriyor, hepsi burada eğitim alır. Ülkemiz olası bir afete karşı hazırlıklı olmuş olur."

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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