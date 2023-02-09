AFAD, uydu takibiyle deprem bölgesindeki iş makinelerine yol gösteriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı Nihan Karacameydan İncemehmetoğlu, deprem bölgesindeki 10 bin 500 iş makinasını uydu üzerinden takip ederek ihtiyaç bulunan yere yönlendirdiklerini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı Nihan Karacameydan İncemehmetoğlu, deprem bölgesindeki 10 bin 500 iş makinasını uydu üzerinden takip ederek ihtiyaç bulunan yere yönlendirdiklerini söyledi.

İncemehmetoğlu, AFAD'da düzenlediği basın toplantısında, Afet Yönetim Merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Afet Müdahale Planına göre 3 ve üzeri seviye ilan edilen afetlerin Afet Yönetim Merkezinden takip edildiğini belirten İncemehmetoğlu, uluslararası destek talep edilen 4. seviye bir afet olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin de buradan yönetildiğini bildirdi.

Normal zamanlarda da Afet Yönetim Merkezinde 7/24 nöbet esasına göre çalışıldığını aktaran İncemehmetoğlu, şunları söyledi:

"Ulusaldaki 25 çalışma grubumuzu 3 ve 4. seviye afetlerde burada bir araya getiriyoruz. Afetin ilk dakikalarından itibaren çalışma gruplarımızı burada topladık. Hep beraber afeti yönetmeye çalışıyoruz. Haberleşme, enerji, bağış ve beslenme gibi tüm hizmetler bu merkezden yürütülüyor. Afetin büyüklüğünü, durumunu, sahadaki potansiyeli, kapasitemizi buradan takip ediyoruz."

İnsansız hava araçları kullanılıyor

Afeti takip ederken kullanılan teknolojiler hakkında da bilgi veren İncemehmetoğlu, afet bölgesini anlık olarak görüntülü izleme imkanına sahip olduklarını söyledi.

İncemehmetoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekranlarda özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğümüzün insansız hava araçlarından alınan görüntüler var. Bu görüntüler, koordinat bilgisi de içeriyor. Haritalar üzerinde hasar bilgileri, yıkık binaların bilgileri gösteriliyor. Bunlar üzerinden ekipler yönlendiriliyor. Farklı uydu platformlarını da afetin ilk dakikalarından itibaren kullandık. Tüm ticari uydu görüntülerini temin ettik. Uydu görüntüleri üzerinden şehir merkezlerinde, ilçe ve köy merkezlerinde hasar analizleri gerçekleştirdik. Bu analiz sonuçlarını yine ekranlardan takip ediyoruz. Analizler kullanılarak şu anda sahada olan ekipler, hasar tespit edilen binaların bulunduğu noktalara yönlendiriliyor."

İş makineleri de takip ediliyor

Arama kurtarma ekiplerinin sahadaki konumlarını da takip etme imkanına sahip olduklarını bildiren İncemehmetoğlu, "Uluslararası olanlar dahil hangi ekip nerede, çalışma nerede başlamış, nerede bitmiş, takip yeteneğine sahibiz." dedi.

Sahadaki iş makinelerini takip ettiklerini belirten İncemehmetoğlu, tüm illerde belediye ve il özel idareleriyle araç takip sistemi entegrasyonu yaptıklarını, böylece sahada özel sektöre ait iş makineleri dahil tüm araçları takip imkanı bulduklarını belirtti.

İncemehmetoğlu, "Şu an deprem bölgesinde 10 bin 500 iş makinesi var. Bunları uydu üzerinden takip ederek ihtiyaç bulunan yere yönlendiriyoruz." dedi.