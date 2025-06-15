AFAD, Türkiye Genelinde 31 Bin Güvenli Toplanma Alanı Belirledi

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AFAD, olası afetlerde halkın güvenli bir şekilde toplanabileceği 31 bin alan belirledi. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden bu alanlara ulaşabilirken, toplanma noktaları hava durumu, ulaşım kolaylığı gibi kriterlerle seçildi.

Türkiye genelinde olası afetlerde halkın güvenli şekilde toplanabileceği 31 bin alan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenmiş durumda. Vatandaşlar, bu alanlara e-Devlet Kapısı üzerinden harita destekli olarak ulaşabiliyor.

AFAD'ın sunduğu "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" hizmetiyle, vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden konumlarına en yakın üç toplanma alanını görebiliyor.

Harita destekli sistemde konum işaretlendikten sonra, en yakın alanların isimleri, adres bilgileri, koordinatları ve harita üzerindeki yerleri ayrıntılı biçimde listeleniyor.

Toplanma alanları afet anında halkın panik yapmadan, tehlikeli bölgelerden uzaklaşarak bir araya gelebileceği, sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanabileceği ve geçici barınma merkezleri hazır olana kadar bekleyebileceği güvenli noktalar olarak tanımlanıyor.

AFAD, bu alanları belirlerken nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı, yaşlı ve engelli bireylerin erişimi gibi faktörlerin yanı sıra yangın, su taşkını gibi ikincil afet risklerinden uzak olması gibi kriterleri dikkate alıyor.

Genellikle kamuya ait, düz, açık ve yapısal riski bulunmayan alanlar tercih ediliyor.

İstanbul'da 5 bin 577 güvenli toplanma alanı var

Türkiye genelinde halihazırda vatandaşların kullanımına açık 31 bin toplanma alanı bulunuyor. Bu alanların 5 bin 577'si İstanbul'da yer alıyor.

AFAD, afetlere karşı hazırlık kapsamında vatandaşların bulundukları bölgedeki toplanma alanlarını önceden öğrenmelerinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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