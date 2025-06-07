AFAD, Trabzon'daki Sel Felaketi Sonrası Destek Sağladı

AFAD, Trabzon'daki Sel Felaketi Sonrası Destek Sağladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki sel ve taşkın sonrası zarar gören 120 kişinin acil ihtiyaçlarını karşıladı. Temizlik çalışmalarında 759 personel ve 209 araç görev yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 Haziran'da meydana gelen sel ve taşkın sonrası zarar tespiti yapılan 111 iş yeri, 9 konut olmak üzere 120 kişinin acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlandığını bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar ilçesinde sel ve taşkın nedeniyle oluşan çamur ve balçıkla dolan dükkan ve evlerde 107'si AFAD gönüllüsü olmak üzere belediye, jandarma, emniyet ve diğer kurumlardan toplam 759 personel ve 209 araç ile yürütülen temizlik ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Zarar tespiti yapılan 111 işyeri ve 9 konut olmak üzere 120 kişinin acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlandı."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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