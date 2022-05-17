AFAD TATBİKATINDA KULLANILACAKLARI TAŞIYAN KONVOY FSM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ - Haberler

İSTANBUL (DHA) - Afad, '2022 Afet Tatbikat Yılı' kapsamında planlanan ' İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı'nda kullanılacak olan AFAD lojistik TIR'ı, mobil koordinasyon TIR'ı, haberleşme aracı ve mobil giyim TIR'ından oluşan toplam 51 araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Kağıthane'deki afet merkezine gitti.

AFAD tarafından '2022 Afet Tatbikat Yılı' kapsamında Cuma günü yapılması planlanan ' İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı' öncesinde İstanbul'a gelen 51 araçlık konvoy saat 06.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Kağıthane'deki afet merkezine ulaştı. AFAD lojistik TIR'ı ağır tonaj arama ve kurtarma araçlarından oluşan 22 araçlık konvoy ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek afet merkezine ulaştı. Cuma günü yapılacak tatbikatta; İstanbul Adalar Merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan saha tatbikatında tahliye, planlama ve yerleştirme konuları uygulanacak. Tatbikat senaryosu kapsamında ağırlıklı olarak afetzedelerin, afet ve acil durum toplanma alanlarında toplanması, tahliye noktalarına ve barınma alanlarına sevki, bu noktalarda kayıtlarının tutulması, ihtiyacı olanlara sağlık, psikososyal destek ve beslenme hizmeti verilmesi konularının işleneceği belirtildi. Tatbikatta ayrıca tahliye planlama ve yerleştirme çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra beslenme, barınma, güvenlik ve trafik, psikososyal destek, nakliye, ulaşım altyapı, enerji, haberleşme ve sağlık çalışma gruplarının destek olarak görev alacağı vurgulandı.

"3 BİN ARAÇ VE 4 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel