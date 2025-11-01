Haberler

AFAD, Sındırgı'daki Deprem Sonrası Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları ve gelişmeler hakkında bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya AFAD Başkanı ve yerel yöneticiler katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından ilçede devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında başlatılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tamamlanan hasar tespit çalışmaları ve AFAD tarafından geçici barınma hizmeti kapsamında kurulmakta olan konteynerlerin son durumu görüşüldü. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki diğer çalışmalarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Pehlivan, görüşme sonrası AFAD yöneticileriyle Sındırgı ilçesinde acil yıkılacak bina olarak tespit edilen yapıların tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkanları ile milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
