AFAD: Sındırgı'da 237 Artçı Deprem Kaydedildi

Güncelleme:
AFAD, 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini duyurdu. 10 artçı depremin büyüklüğü ise 4'ün üzerinde.

Afad : 10'U 4'ÜN ÜZERİNDE 237 ARTÇI KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4'ün üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
