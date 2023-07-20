AFAD, Silivri'de Konteyner Depolamaya Başladı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası afette kullanılmak üzere Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner depolamaya başladı. Merkezde bir ay içerisinde 5 bin konteyner ve 80 bin çadırın depolanacağı bildirildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), olası afette kullanılmak üzere Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner depolamaya başladı. Merkezde bir ay içerisinde 5 bin konteyner ve 80 bin çadırın depolanacağı bildirildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), olası depremlere karşı yurt genelinde çalışmalarını sürdürürken, Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner ve çadır depolamaya başladı. Olası Marmara depreminde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermeyi amaçlayan merkeze TIR'larla getirilen konteynerler, vinçler yardımı ile yerleştirildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde iş makineleri aralıksız çalışırken, merkezdeki hazırlıklar havadan görüntülendi.

ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDE BU KONTEYNERLER YERLEŞTİRİLİYOR

Konteynerlerin indirilme çalışmalarını yerinde inceleyen Tekirdağ AFAD il Müdürü Tezcan Buçan, 'Ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda kullanılabilecek çadır ve prefabrik konteyner evlerden ilk etapta 628 adedi Silivri'ye getirildi. Ülkemizin hemen her bölgesinde bu konteynerlerimiz yerleştiriliyor. Amaç, ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda kullanılabilecek en etkin, en hızlı, en seri biçimde kullanılabilecek konteynerleri hazır tutmak dedi.

5 BİN KONTEYNER 80 BİN ÇADIR DEPOLANACAK

Afetlerle mücadele konusunda kararlı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Burada AFAD ile afet sonrasında vatandaşlarımızın barınma, gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan bir depolama alanındayız. Silivri Belediyesi olarak AFAD'a 20 dönüm arazimizi tahsis ettik ve bu alanın içerisinde planlanan 5 bin konteyner 80 bin çadır, 1 ay içerisinde depolama alanımızda hazır olmuş olacak. AFAD'ımızın yurdumuzun dört bir yanında yapmış olduğu bu depolama alanlarına İstanbul'da Silivri de eklenecek. Bu depolama alanına hiç ihtiyaç duyulmamasını dilerken, aynı zamanda hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu.