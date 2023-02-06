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Afad: Saat 04.17'de Meydana Gelen Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli 7,4 Büyüklüğündeki Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır,...

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Afad: Saat 04.17'de Meydana Gelen Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli 7,4 Büyüklüğündeki Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır,...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından, “Saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir” açıklamasını yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, "Saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir" açıklamasını yaptı.

Afad, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından depremin seviyesinin 4. seviye olarak belirlendiğini duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklama şöyle:

" Saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

"TÜM EKİPLERİMİZ BÖLGEYE SEVK EDİLMEKTEDİR"

Depremin seviyesi 4. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi'nde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edilmektedir. Tüm Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Hatay AFAD Güncel Haberler

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