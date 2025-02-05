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AFAD Personelinin Depremle Mücadelesi: Hatıralar ve Zorluklar

AFAD Personelinin Depremle Mücadelesi: Hatıralar ve Zorluklar
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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından AFAD personelleri, ailelerinden ayrılıp enkazların başında görev yaparak hayatta kalma mücadelesi verdiler. Kişisel acılarına rağmen insanlara umut olabilmek için canla başla çalışan ekip, depremin etkilerini ve hatıralarını paylaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışan depremzede AFAD personelleri, o günleri unutamıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yakalanan AFAD personelleri, yaşadıkları zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştı.

Depremin ilk anından itibaren ailelerinden, evlerinden ayrılarak enkaz başına geçen AFAD personelleri, zorlu koşullara rağmen insanlara umut olabilmek için canla başla çalıştı. O günlerde birçok AFAD personeli, kişisel acılarını bir kenara bırakıp görevlerine odaklandı.

AFAD personeli Mehmet Ali Göçer, AA muhabirine, deprem de 20 akrabasını kaybettiğini, ilk gün iletişim hatları çalışmadığı için telefonla kimseye ulaşamadığını söyledi.

Gece büyük bir sarsıntı ve gürültüyle uyandıklarını anlatan Göçer, "AFAD'a geldim. Sonra arkadaşlarımı gördüm. Benim öldüğümü düşündükleri için beni tanımadılar. Sonra oturduk, dedim 'ben hazırım ben göreve gidebilirim.' Akşamına göreve gittim. Enkaz başında işe odaklanıyorsun, duygusallığı bırakıyorsun. Bu şekilde sabaha kadar çalıştık. Yine ertesi gün geldik. İki saat dinlenmeyle tekrardan sahaya çıkıyorduk." dedi.

Muhammet Serhat Demirci de depremden 6 ay önce Kahramanmaraş AFAD'ta göreve başladığını belirtti.

Tüm akrabalarının Hatay'da yaşadığını ve onların güvende olup olmadığını öğrendikten sonra tamamen işine odaklandığını belirten Demirci şöyle konuştu:

"Ben, Ebrar Siteleri'nde çalıştım. Öğle vakti yaşanan ikinci Elbistan depremine yine Ebrar Siteleri'nde enkaz üstünde çalışma yaparken yakalandım ve birçok arkadaşımda o bölgedeydi. İnanın, artık saatleri, günleri unuttuk, hangi gündeyiz, hangi saatteyiz hiç hatırlamıyorum bile. En son saat kaçta dinlendiğimi bile hatırlamıyorum. Tabi, bizim en büyük mutluluğumuz da enkazlardan canlı çıkarmanın verdiği o umuttu. Orda, her çıkardığımız canlıda bizim umutlarımız yeniden yeşerdi."

Gülsu Polat ise depremin hemen ardından sahaya çıkan ekiplerden biri olduğunu söyledi.

Deprem sarsıntısı bittikten sonra kaldığı binayı tahliye ettiğini anlatan Polat, "O sıralarda ailemden hiçbir haber alamıyordum. Hani, 11 ilin etkilendiğinden bilgimiz yoktu, sadece Kahramanmaraş merkezli bir deprem olarak biliyorduk. Telefon çekmiyordu, telefonu elimize bile alamıyorduk zaten. Kendimize gelmemiz, ailemizle konuşmamız ertesin günü, 8 Şubat'ı filan bulmuştu." dedi.

Polat AFAD ekiplerinin deprem bölgesinde aktif olarak çalıştığını belirterek, "Hepimiz zaten sahadaydık, sahaya çıkmayan bir personelimiz yoktu. Kahramanmaraş'ta sadece bir bina yıkılmadı, yüzlerce bina yıkıldı. Hepimiz sahadaydık. Depremin son dakikasına kadar, hatta şu ana kadar hepimiz sahalardayız. Hiçbirimiz geri durmadık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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