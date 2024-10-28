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AFAD, Palandöken'de Tatbikat Gerçekleştirdi

AFAD, Palandöken'de Tatbikat Gerçekleştirdi
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Kış sezonu öncesinde Erzurum'un Palandöken Kayak Tesisleri'nde AFAD ekipleri, gondol lift ve telesiyejlerde mahsur kalma durumuna karşı kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak olası bir acil durum için hazır olduklarını belirtti.

AVRUPA'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Tesisleri'ne tatil için gelecek olanların gondol lift ve telesiyejde mahsur kalma ihtimaline karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekibinin gerçekleştirdiği tatbikat, film sahnelerini aratmadı.

Doğal afetlerin kahramanı olan AFAD ekipleri, yaz kış demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşan kayak sezonu öncesinde deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kayakçılara hizmet veren gondol lift ve telesiyejlerde 'kurtarma' tatbikatı yapan AFAD ekipleri, metrelerce yükseklikteki halatların üzerinde bir cambaz gibi ilerledi. Dağcılık eğitimi alan 7 kişilik AFAD ekibi, metrelerce yükseklikteki gondol lift ve telesiyejlere ulaşarak mahsur kalanları 15 dakika gibi kısa bir sürede kurtardı.

'HER KIŞ ÖNCESİ TATBİKAT YAPIYORUZ'

Palandöken'de konuşlanmış olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ejder3200 A.Ş.'ye bağlı arama kurtarma ekiplerine AFAD ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiğini söyleyen AFAD'da Arama Kurtarma Teknisyeni Yunus Mollaoğulları, "Branş olarak dağcılık ekibindeyiz. Dağ arama kurtarma olarak bir hafta boyunca Palandöken'deki telesiyej ve gondolda kurtarma eğitimi yapıyoruz. Her kış öncesi bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Çünkü olası bir durumla karşılaşırsak mahsur kalanlara 24 saat aralıksız görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ejder3200 A.Ş.'ye bağlı arama kurtarma ekiplerine yardım edelim" diye konuştu.

'MAHSUR KALAN KİŞİYİ 15 DAKİKADA KURTARABİLİYORUZ'

İki yıldır arama kurtarma teknisyeni olarak AFAD'da görevli olan Çağla Kirik ise "Bu hafta eğitimlerimiz yerden zaman zaman 30 metre yükseklikteki telesiyej ve gondol liftte mahsur kalanları kurtarma eğitimiydi. Eğitimlerimizi başarı ile sonlandırdık. Mahsur kalan bir kişiyi 15 dakika veya daha az bir zamanda kurtarabiliyoruz. Doğal afetlerin dışında bu tür eğitimlerimizi de sık sık yaparak olası bir duruma karşı hazır bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğal Afetler Kurtarma Erzurum Güncel Yaşam Spor AFAD

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